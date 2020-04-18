Королева Великобритании отменила салют на день рождения из-за эпидемии
Британская королева Елизавета II попросила отменить праздничные салюты, которые традиционно проходят в честь ее дня рождения.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил журналист британского телеканала ITV Крис Шип в Twitter.
"Источник в Дворце добавляет: "Все изменения соответствуют пожеланиям Ее Величества". Уже объявлено, что в июне не будет официальной церемонии празднования Дня рождения и никаких планов относительно "альтернативного празднования ее официального дня рождения", - написал Шип.
NEW: The Queen has asked that there be no gun salutes to mark her birthday (94th) on Tuesday. This is the first time it has happened in her 68 year reign.— Chris Ship (@chrisshipitv) April 18, 2020
Он добавил, что салют и празднование отменяют впервые за 68-летнее правление королевы. Отмена всех праздничных мероприятий связана с эпидемией коронавируса.
Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. На сегодня она считается старейшим британским монархом и самой пожилой руководительницей государства.
Но официально королева отмечает этот день летом, в назначаемую субботу июня. Каждый год дата второго праздника меняется.
В начале года королева Елизавета II выступила с телеобращением к жителям Соединенного королевства и стран Содружества в связи с пандемией коронавируса, заявив, что страна преодолеет этот кризис.
Напомним, в Великобритании от коронавируса в больницах за последние сутки умерли 847 человек - общее число умерших возросло до 14576.