Королева Великобритании отменила салют на день рождения из-за эпидемии

Британская королева Елизавета II попросила отменить праздничные салюты, которые традиционно проходят в честь ее дня рождения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил журналист британского телеканала ITV Крис Шип в Twitter.

"Источник в Дворце добавляет: "Все изменения соответствуют пожеланиям Ее Величества". Уже объявлено, что в июне не будет официальной церемонии празднования Дня рождения и никаких планов относительно "альтернативного празднования ее официального дня рождения", - написал Шип.

NEW: The Queen has asked that there be no gun salutes to mark her birthday (94th) on Tuesday. This is the first time it has happened in her 68 year reign. — Chris Ship (@chrisshipitv) April 18, 2020

Он добавил, что салют и празднование отменяют впервые за 68-летнее правление королевы. Отмена всех праздничных мероприятий связана с эпидемией коронавируса.

Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. На сегодня она считается старейшим британским монархом и самой пожилой руководительницей государства.

Но официально королева отмечает этот день летом, в назначаемую субботу июня. Каждый год дата второго праздника меняется.

В начале года королева Елизавета II выступила с телеобращением к жителям Соединенного королевства и стран Содружества в связи с пандемией коронавируса, заявив, что страна преодолеет этот кризис.

Напомним, в Великобритании от коронавируса в больницах за последние сутки умерли 847 человек - общее число умерших возросло до 14576.