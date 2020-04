Королева Великобритании отменила салют на день рождения из-за эпидемии

Британская королева Елизавета II попросила отменить праздничные салюты, которые традиционно проходят в честь ее дня рождения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил журналист британского телеканала ITV Крис Шип в Twitter.

"Источник в Дворце добавляет: "Все изменения соответствуют пожеланиям Ее Величества". Уже объявлено, что в июне не будет официальной церемонии празднования Дня рождения и никаких планов относительно "альтернативного празднования ее официального дня рождения", - написал Шип.

