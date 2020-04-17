Від коронавірусу в Британії померли 14,5 тисяч людей

У Великій Британії від коронавірусу у лікарнях протягом останньої доби померли 847 осіб – загальне число померлих зросло до 14 576.

Такими є дані Департаменту охорони здоров’я Британії у середу, повідомляє "Європейська правда".

Зауважимо, від 7 квітня у Британії щоденно фіксують понад 700 смертей від коронавірусу тільки у лікарнях. Максимум смертності зафіксували 10 квітня, коли за добу померли 980 осіб.

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Минулої доби було проведено 21 328 тестів на коронавірус - загальна кількість зросла до 438,991.

Станом на 17 квітня у Британії зафіксовано 108 692 позитивних тести на коронавірус.

Нагадаємо, 16 квітня Велика Британія вирішила ще на три тижні продовжити дію чинних карантинних заходів у зв’язку з пандемією.