Місія EUBAM передала прикордонникам засоби захисту від коронавірусу

Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Україні та Молдові (EUBAM) передала Держприкодонслужбі нові персональні засоби захисту.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі місії.

17 квітня EUBAM передала прикордонникам Південного регіонального управління персональні засоби захисту. На безоплатній основі прикордонники отримали 3000 захисних щитків та респіраторів з клапаном типу FFP2.

Наступного тижня EUBAM планує передати безконтактні термометри для дистанційного визначення температури в громадян, які перетинають молдавсько-український кордон.

Місія ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні — європейська структура, створена для контролю руху на кордонах між Молдовою та Україною.

Місія була заснована в 30 листопада 2005 року за спільним проханням президентів Молдови та України. ЇЇ мета полягає в наданні допомоги та модернізації контролю спільних кордонів двох вищеназваних країн згідно з європейськими стандартами, а також для допомоги вирішення придністровського конфлікту.

Раніше повідомлялося, що на українсько-угорському кордоні побільшало українців, які повертаються з-за кордону.

Як відомо, з 7 квітня державний кордон України можна перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску.

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