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Миссия EUBAM передала пограничникам средства защиты от коронавируса

Суббота, 18 апреля 2020, 13:24

Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Украине и Молдове (EUBAM) передала Госпогранслужбе новые персональные средства защиты.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе миссии.

17 апреля EUBAM передала пограничникам Южного регионального управления персональные средства защиты. На безвозмездной основе пограничники получили 3000 защитных щитков и респираторов с клапаном типа FFP2.

На следующей неделе EUBAM планирует передать бесконтактные термометры для дистанционного определения температуры у граждан, пересекающих молдавско-украинскую границу.

Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине - европейская структура, созданная для контроля движения на границах между Молдовой и Украиной.

Миссия была основана в 30 ноября 2005 по совместной просьбе президентов Молдовы и Украины. Ее цель заключается в оказании помощи и модернизации контроля общих границ двух вышеназванных стран по европейским стандартам, а также для помощи решения приднестровского конфликта.

Ранее сообщалось, что на украинско-венгерской границе стало больше украинцев, возвращающихся из-за рубежа.

Как известно, с 7 апреля государственную границу Украины можно пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

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