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Кількість заражень коронавірусом в Іспанії перевищила 200 тисяч






В Іспанії – найнижча за місяць кількість загиблих за добу

Неділя, 19 квітня 2020, 13:55

В Іспанії за останню добу зареєстрували найнижчу за майже місяць кількість померлих від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

За останні 24 години в Іспанії від Covid-19 померли 410 хворих – рекордно низька кількість за майже місяць.

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Востаннє меншу кількість померлих реєстрували 22 березня, також у неділю – 394 осіб. Протягом минулого тижня щоденна кількість загиблих перевищувала 500.

Водночас, варто зазначити, що у вихідні дні цифри у статистиці можуть бути нижчими від реальних через затримку надходження даних.

Вже майже два тижні поспіль, з невеликим коливанням, знижується кількість госпіталізованих пацієнтів та хворих у відділах інтенсивної терапії.

Станом на неділю, у відділах інтенсивної терапії перебувають 1123 хворих – на 29 більше, ніж у суботу, але все ще менше, ніж у п’ятницю, коли там знаходилися 1154 хворих.

За останню добу виявили  4,218 нових заражень коронавірусом – більше, ніж добове зростання на 3658 напередодні. 

Водночас, органи охорони здоров’я країни попереджають, що надалі кількість нових випадків може зростати більш стрімко, ніж раніше – внаслідок збільшення обсягів тестування.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Іспанії досягла 195 944. З них 20453 – померли, 77 375 хворих – одужали.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Іспанії повідомив, що країна планує продовжити надзвичайний стан у зв’язку з епідемією коронавірусу до 9 травня. Проте вже 27 квітня збираються послабити карантин для дітей, дозволивши їм прогулянки на вулиці. 

З понеділка в Іспанії відновили роботу підприємства, які не відносяться до критичної інфраструктури.

Раніше уряд Іспанії сподівався, що після 26 квітня країна почне повертатися до "нормального життя".

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Іспанія Коронавірус Епідемія у цифрах
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