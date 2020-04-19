У Нідерландах – найнижчий рівень смертності від коронавірусу за понад три тижні

У Нідерландах протягом останньої доби від коронавірусної хвороби померли 83 людини – це найменше починаючи з 26 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", такі нові дані оприлюднив Національний інститут громадського здоров’я RIVM.

До лікарень протягом останньої доби було госпіталізовано 110 нових пацієнтів з коронавірусом. Це на 19 осіб менше, ніж вчора. В даний час загальна кількість госпіталізованих становить 9704 людини.

За останні 24 години зареєстрували 1066 нових випадків інфікування. В даний час відомо в цілому 32 655 випадків зараження.

Кількість зареєстрованих смертей через коронавірус збільшилася на 83 людини. Це на 59 осіб менше, ніж вчора, коли повідомлялося про 142 загиблих. Не всі пацієнти померли протягом останніх 24 годин, існує затримка між днем смерті і днем повідомлення про смерть.

В даний час в Нідерландах від наслідків коронавірусу померло в цілому 3684 людини.

Як повідомлялося раніше, у перший тиждень квітня в Нідерландах було зареєстровано приблизно на 2000 смертей більше, ніж у попередні роки - ймовірно, в результаті спалаху коронавірусу. Цифри статистичного управління доповнюють дані, опубліковані RIVM, який реєструє тільки офіційно діагностовані випадки коронавірусу.

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