В Нидерландах самый низкий уровень смертности от коронавируса за более чем за три недели

В Нидерландах в течение последних суток от коронавирусной болезни умерли 83 человека - это меньше всего начиная с 26 марта.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовал Национальный институт общественного здоровья RIVM.

В больницы в течение последних суток было госпитализировано 110 новых пациентов с коронавирусом. Это на 19 человек меньше, чем вчера. В настоящее время общее количество госпитализированных составляет 9704 человека.

За последние 24 часа зарегистрировали 1066 новых случаев инфицирования. В настоящее время известно в целом о 32 655 случаев заражения.

Количество зарегистрированных смертей из-за коронавируса увеличилось на 83 человека. Это на 59 человек меньше, чем вчера, когда сообщалось о 142 погибших. Не все пациенты умерли в течение последних 24 часов, существует задержка между днем смерти и днем сообщения о смерти.

В настоящее время в Нидерландах от последствий коронавируса умерло в целом 3684 человека.

Как сообщалось ранее, в первую неделю апреля в Нидерландах было зарегистрировано примерно на 2000 смертей больше, чем в предыдущие годы - вероятно, в результате вспышки коронавируса. Цифры статистического управления дополняют данные, опубликованные RIVM, который регистрирует только официально диагностированные случаи коронавируса.