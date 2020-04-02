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Уряд Чехії хоче продовжити надзвичайний стан до 11 травня

Четвер, 2 квітня 2020, 08:11

Уряд Чехії хоче продовжити надзвичайний стан у зв’язку з епідемією коронавірусу ще на 30 днів, до 11 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Палата депутатів повинна прийняти рішення про продовження надзвичайного стану наступного тижня, а також проголосувати за інші урядові пропозиції щодо коронавірусної кризи.

Деякі опозиційні партії раніше висловлювали застереження з приводу такого значного продовження терміну надзвичайного стану, який діє з 12 березня.

Після засідання уряду глава МОЗ Чехії Адам Войтех заявив, що епідеміологічна ситуація в Чехії і за кордоном вимагає продовження надзвичайного стану. Це також необхідно з точки зору забезпечення захисних засобів.

Міністр внутрішніх справ Ян Гамачек після засідання Центрального кризового штабу заявив, що надзвичайний стан є відповідним режимом для боротьби з епідемією. Уряд стверджує, що суворі обмеження на пересування і бізнес можуть почати слабшати після Великодня.

Станом на ранок четверга кількість заражень коронавірусом у Чехії досягла 3 508, померли 39 людей.

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Коронавірус Чехія
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