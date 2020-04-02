Коронавірус: у Британії лікарям надали право вирішувати, кого рятувати у першу чергу

Згідно з новими рекомендаціями, британські лікарі будуть самі вирішувати, кому надавати життєво необхідне лікування.

Про це йдеться у порадах Британської медичної асоціації, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Документ попереджає, що рішення про видачу дефіцитних ресурсів, таких як апарати штучної вентиляції легень, можуть визначати, чи буде велика кількість пацієнтів отримувати життєво необхідне лікування чи ні.

Згідно з новими рекомендаціями, лікарі зіткнуться з рішеннями, "які означають, що деяким пацієнтам може бути відмовлено в інтенсивній терапії, яку вони отримали б у разі відсутності пандемії".

"Медичні працівники можуть бути змушені відмовитися від лікування деяких пацієнтів, щоб забезпечити лікування інших пацієнтів з більш високою ймовірністю виживання", - йдеться в документі.

"Це може включати в себе відмову від лікування у людини, стан якої стабільний або навіть покращується, але яка має гірший прогноз, ніж у іншого пацієнта, якому потрібен той же ресурс" – сказано в рекомендаціях.

Зазначається, що під час піку пандемії лікарям, можливо, доведеться оцінювати право людини на лікування на основі "здатності швидко отримувати користь" від нього.

Як повідомлялося, кількість людей, які померли у Великій Британії від коронавірусу, за добу зросла на 563 і це найбільший щоденний показник з початку епідемії.