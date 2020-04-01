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У Британії від коронавірусу за добу померли 563 людини, понад 4300 нових випадків

Середа, 1 квітня 2020, 16:34

Кількість людей, які померли у Великій Британії від коронавірусу, за добу зросла на 563 і це найбільший щоденний показник з початку епідемії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні дані оприлюднив британський Департамент охорони здоров’я та соціальної допомоги.

За офіційними даними, станом на 08:00 середи у Британії було 29 474 підтверджених випадків вірусу, що на понад 4300 випадків більше, ніж днем раніше. Загалом в країні в результаті хвороби померли 2352 людей.

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Також повідомляється, що станом на 9 ранку 1 квітня загалом у Британії на коронавірус перевірили 152 979 осіб.

Раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи залишатись вдома. 

Сам Борис Джонсон також захворів – про позитивний результат тесту стало відомо 27 березня. Він продовжує очолювати уряд, але перебуває у домашній самоізоляції.

Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльзякий, втім вже вийшов з семиденного карантину.

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Коронавірус Велика Британія
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