Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ВООЗ: 95% жертв коронавірусу в Європі були віком понад 60 років

Коронавірус у Іспанії: майже 1000 загиблих за добу, загальна кількість жертв - понад 10 тисяч

В березні смертність на півночі Італії зросла вдвічі, в Бергамо - в 4 рази

Коронавірус: 13 держав ЄС стурбовані через стан демократії в умовах карантину






Міжнародний виставковий центр у Кишиневі перетворюють у "коронавірусний" госпіталь 

Четвер, 2 квітня 2020, 13:08

У Кишиневі на території міжнародного виставкового центру Moldexpo створюють центр прийому пацієнтів з коронавірусом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NewsMaker.

1 квітня переоснащувати центр у госпіталь почали молдовські військові. Як зазначив глава центру Олег Круд, за кілька днів у Moldexpo буде створено близько 300-400 місць для прийому пацієнтів та організована необхідна логістика.

 
 

Як заявила міністр охорони здоров'я Віоріка Думбревяну, в центрі розміщуватимуть людей із симптомами коронавірусу. Після підтвердження діагнозу пацієнтів будуть госпіталізувати в стратегічні лікарні. 

До переведення в інші лікарні пацієнти будуть отримувати лікування і необхідну допомогу у виставковому центрі. За словами Думбревяну, загалом центр зможе прийняти до 3 тисяч пацієнтів.

Тимчасовий госпіталь будуть охороняти військовослужбовці Національної армії разом з поліцією.

За останніми даними, у Молдові є 423 пацієнти з підтвердженим діагнозом коронавірусу, із них 65 у важкому стані. 5 людей померли. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Молдова
powered by lun.ua