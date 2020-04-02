Міжнародний виставковий центр у Кишиневі перетворюють у "коронавірусний" госпіталь 

У Кишиневі на території міжнародного виставкового центру Moldexpo створюють центр прийому пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NewsMaker.

1 квітня переоснащувати центр у госпіталь почали молдовські військові. Як зазначив глава центру Олег Круд, за кілька днів у Moldexpo буде створено близько 300-400 місць для прийому пацієнтів та організована необхідна логістика.

Як заявила міністр охорони здоров'я Віоріка Думбревяну, в центрі розміщуватимуть людей із симптомами коронавірусу. Після підтвердження діагнозу пацієнтів будуть госпіталізувати в стратегічні лікарні.

До переведення в інші лікарні пацієнти будуть отримувати лікування і необхідну допомогу у виставковому центрі. За словами Думбревяну, загалом центр зможе прийняти до 3 тисяч пацієнтів.

Тимчасовий госпіталь будуть охороняти військовослужбовці Національної армії разом з поліцією.

За останніми даними, у Молдові є 423 пацієнти з підтвердженим діагнозом коронавірусу, із них 65 у важкому стані. 5 людей померли.