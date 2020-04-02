Международный выставочный центр в Кишиневе превращают в "коронавирусный" госпиталь

В Кишиневе на территории международного выставочного центра Moldexpo создают центр приема пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NewsMaker.

1 апреля переоснащать центр в госпиталь начали молдавские военные. Как отметил глава центра Олег Круд, за несколько дней в Moldexpo будет создано около 300-400 мест для приема пациентов и организована необходимая логистика.

Как заявила министр здравоохранения Виорика Думбревяну, в центре будут размещать людей с симптомами коронавируса. После подтверждения диагноза пациентов будут госпитализировать в стратегические больницы.

До перевода в другие больницы пациенты будут получать лечение и необходимую помощь в выставочном центре. По словам Думбревяну, в общем центр сможет принять до 3 тысяч пациентов.

Временный госпиталь будут охранять военнослужащие Национальной армии вместе с полицией.

По последним данным, в Молдове есть 423 пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса, из них 65 в тяжелом состоянии. 5 человек умерли.