1/5 працівників у Франції перевели на скорочений графік
У Франції близько 4 мільйонів найманих працівників перевели на неповну зайнятість за державною програмою підтримки.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це повідомила міністр праці Франції Мюріель Пеніко.
На неповну зайнятість за державною програмою підтримки перевели вже близько 4 мільйонів найманих працівників.
"Таким чином, один із п'яти найманих працівників Франції, які працюють на підприємствах чи у компаніях приватного сектору, вже працюють за скороченим графіком", - зазначила Мюріель Пеніко.
Механізм неповної зайнятості запровадив уряд країни, щоб допомогти бізнесу пережити кризу, зумовлену пандемією нового коронавірусу. Він передбачає, що люди отримуватимуть 70% своєї стандартної заробітної плати (100% - якщо працівник отримує мінімальну заробітну плату), а держава компенсує бізнесу ці кошти для зарплат розміром до 6927 євро.
Кількість підприємств, які подаються на участь у програмі, постійно зростає.
Для порівняння, напередодні міністр повідомляла, що заяви подали 337 тисяч підприємств щодо 3,6 мільйона своїх працівників. Більшість з них – підприємства малого бізнесу.
Як повідомлялося раніше, в уряді Франції прогнозують, що внаслідок пандемії економіка країни впаде на 1%.
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