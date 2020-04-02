1/5 працівників у Франції перевели на скорочений графік

У Франції близько 4 мільйонів найманих працівників перевели на неповну зайнятість за державною програмою підтримки.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це повідомила міністр праці Франції Мюріель Пеніко.

На неповну зайнятість за державною програмою підтримки перевели вже близько 4 мільйонів найманих працівників.

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"Таким чином, один із п'яти найманих працівників Франції, які працюють на підприємствах чи у компаніях приватного сектору, вже працюють за скороченим графіком", - зазначила Мюріель Пеніко.

Механізм неповної зайнятості запровадив уряд країни, щоб допомогти бізнесу пережити кризу, зумовлену пандемією нового коронавірусу. Він передбачає, що люди отримуватимуть 70% своєї стандартної заробітної плати (100% - якщо працівник отримує мінімальну заробітну плату), а держава компенсує бізнесу ці кошти для зарплат розміром до 6927 євро.

Кількість підприємств, які подаються на участь у програмі, постійно зростає.

Для порівняння, напередодні міністр повідомляла, що заяви подали 337 тисяч підприємств щодо 3,6 мільйона своїх працівників. Більшість з них – підприємства малого бізнесу.



Як повідомлялося раніше, в уряді Франції прогнозують, що внаслідок пандемії економіка країни впаде на 1%.



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