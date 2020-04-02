1/5 работников во Франции перевели на сокращенный график
Во Франции около 4 миллионов наемных работников перевели на неполную занятость в рамках государственной программы поддержки.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом сообщила министр труда Франции Мюриэль Пенико.
На неполную занятость в рамках государственной программы поддержки перевели уже около 4 миллионов наемных работников страны.
"Таким образом, один из пяти наемных работников Франции, которые работают на предприятиях или в компаниях частного сектора, уже работают по сокращенному графику", - отметила Мюриэль Пенико.
Механизм сокращенного графика/неполной занятости ввело правительство страны, чтобы помочь бизнесу пережить кризис в результате карантинных ограничений.
Он предусматривает, что люди будут получать 70% своей стандартной заработной платы (100% - если сотрудник получает минимальную заработную плату), а государство компенсирует бизнесу эти средства для зарплат размером до 6927 евро.
Количество предприятий, которые подаются на участие в программе, постоянно растет.
Для сравнения, накануне министр сообщала, что заявления подали 337 тысяч предприятий для 3,6 миллиона своих сотрудников. Большинство из них – предприятия малого бизнеса.
Как сообщалось ранее, в правительстве Франции прогнозируют, что в результате пандемии экономика страны упадет на 1%.
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