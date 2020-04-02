Європарламент проведе позачергове засідання і ухвалить заходи із протидії коронавірусу

Європейський парламент 16-17 квітня проведе позачергове пленарне засідання для роботи над заходами із протидії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті інституції.

"Президент парламенту та лідери політичних груп (Конференція президентів) провели дистанційне засідання в четвер вранці і домовились про скликання позачергового пленарного засідання на 16 та 17 квітня в Брюсселі", - йдеться у повідомленні.

На порядку денному будуть дебати з Радою та Комісією та голосування за резолюцію щодо координованих дій ЄС щодо боротьби з пандемією COVID-19 та її наслідками.

У Європарламенті також готові проголосувати за будь-які законодавчі або бюджетні пропозиції, підготовлені вчасно Єврокомісією для подальшого вирішення поточної ситуації.

"Нинішні запобіжні заходи, прийняті Європарламентом для стримування поширення COVID-19, не впливають на роботу над законодавчими пріоритетами. Основна діяльність скорочується, але підтримується для забезпечення збереження законодавчих, бюджетних та контрольних функцій установи", - зазначили в Європарламенті.

Парламент погодився запровадити альтернативну систему дистанційного голосування. Виходячи з міркувань громадського здоров’я, це дасть можливість проводити голосування з відповідними гарантіями, щоб голоси членів парламенту були індивідуальними, особистими та вільними.