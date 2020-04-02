Европарламент проведет внеочередное заседание и примет меры по противодействию коронавирусу

Европейский парламент 16-17 апреля проведет внеочередное пленарное заседание для работы над мерами по противодействию коронавирусу.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Европарламента.

"Президент парламента и лидеры политических групп (Конференция президентов) провели дистанционное заседание в четверг утром и договорились о созыве внеочередного пленарного заседания на 16 и 17 апреля в Брюсселе", - говорится в сообщении.

На повестке дня будут дебаты с Советом и Комиссией и голосование за резолюцию по координированным действиям ЕС по борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

В Европарламенте также готовы проголосовать за любые законодательные или бюджетные предложения, подготовленные Еврокомиссией для дальнейшего решения текущей ситуации.

"Нынешние меры, принятые Европарламентом для сдерживания распространения COVID-19, не влияют на работу над законодательными приоритетами. Основная деятельность сокращается, но поддерживается для обеспечения сохранности законодательных, бюджетных и контрольных функций учреждения", - отметили в Европарламенте.

Парламент согласился ввести альтернативную систему дистанционного голосования. Исходя из соображений общественного здоровья, это даст возможность проводить голосование с соответствующими гарантиями, что волеизъявление членов парламента будет индивидуальным, личным и свободным.