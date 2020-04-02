Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

НАТО затвердив новий пакет підтримки України і Грузії

Італія: рівень смертності та нових хворих лишається стабільним кілька днів

Коронавірус у Британії: кількість загиблих майже досягла 3 тисяч

ВООЗ: 95% жертв коронавірусу в Європі були віком понад 60 років






Влада Португалії просить емігрантів не приїжджати на Великдень через коронавірус

Четвер, 2 квітня 2020, 17:34

Міністр закордонних справ Португалії Аугусто Сантош Сілва закликав громадян, які живуть за кордоном, не відвідувати країну на Великдень.

Як повідомляє "Європейська правда", міністр записав спеціальне відеозвернення і опублікував його у Twitter.

Сілва сказав, що це "прекрасна традиція, коли тисячі емігрантів повертаються до Португалії, щоб побачити своїх сімей на великодні свята", але цього року "вони не можуть приїхати в країну" через пандемію коронавірусу.

"Цього року нам потрібно бути суворими, щоб захистити себе і захистити інших. Нам потрібно залишитися вдома", - сказав міністр.

Він додав, що всім приїжджим все одно доведеться відправлятися на карантин, тому вони не зможуть провести свята з родичами.

У Португалії зафіксовано 9034 підтверджених випадків коронавірусу, що на 783 більше, ніж у середу. В результаті хвороби померли 209 людей, 68 пацієнтів одужали

Читайте також: Прогулянки на карантині: як дозволяють відпочивати у ЄС та на що схожі заборони в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Португалія
powered by lun.ua