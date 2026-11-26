Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр очікує на "складні та часом бурхливі" переговори щодо наступного довгострокового бюджету Євросоюзу на 2028-2034 роки.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Цього дня у Брюсселі розпочинається позачергове засідання Європейської ради, яке присвячене наступному довгостроковому бюджету ЄС та фінансуванню України.

Мадяр опублікував світлину зі своїм польським колегою Дональдом Туском та зазначив, що "поляки та угорці – два добрих друзі".

Він заявив, що разом з Туском та партнерами з Вишеградської групи відстоює "інтереси країн Центральної Європи в Брюсселі на саміті ЄС".

"Я очікую довгих, складних і часом бурхливих переговорів та дебатів", – поділився Мадяр.

Він додав, що каву питиме "виключно в залі засідань", очевидно натякаючи на інцидент із колишнім прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Мова йде про голосування за початок переговорів про вступ України в ЄС, що відбувалося в грудні 2023 року, коли тодішній канцлер Німеччини Олаф Шольц перед голосуванням запропонував Орбану випити кави за межами зали. Тоді лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Цього разу на засіданні будуть, зокрема, обговорювати вимогу Німеччини не погоджувати наступний довгостроковий бюджет Євросоюзу без згоди всіх держав-членів ЄС брати участь у фінансуванні України.

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