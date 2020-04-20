Винищувач РФ здійснив небезпечне перехоплення літака США на відстані 8 метрів

Російський винищувач наблизився на відстань 25 футів (7,62 метра) до розвідувального літака Військово-морського флоту США P-8A Poseidon над міжнародним повітряним простором над Середземним морем в неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву 6-го флоту США.

За період протягом 100 хвилин літак P-8A двічі був перехоплений російським винищувачем Су-35. Небезпечним було друге перехоплення.

" Перше перехоплення було визнано безпечним і професійним. Друге перехоплення визнане небезпечним і непрофесійним через те, що Су-35 проводив швидкісний, потужний маневр з відривом від Р-8А у 25 футів, що піддало американський літак впливу турбулентності і реактивного вихлопу",-йдеться в заяві 6-го флоту США.

"У відповідь Р-8А, який працював на постійній висоті і швидкості польоту, знизився, щоб створити поділ і забезпечити безпеку обох літаків. Непотрібні дії російського пілота Су - 35 були несумісні з хорошою льотною майстерністю і міжнародними правилами польотів, що серйозно загрожувало безпеці польотів обох літаків" – заявили американські військові.

Це вже друге небезпечне перехоплення американського літака російським на цьому тижні. У середу російський Су-35 також наблизився до американського розвідувального літака на відстань 25 футів.

Тоді 6-й флот США назвав маневр російського пілота безвідповідальним.