Истребитель РФ совершил опасный перехват самолета США на расстоянии 8 метров

Российский истребитель приблизился на расстояние 25 футов (7,62 метра) до разведывательного самолета Военно-морского флота США P-8A Poseidon над международным воздушным пространством над Средиземным морем в воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление 6-го флота США.

За период в течение 100 минут самолет P-8A дважды был перехвачен российским истребителем Су-35. Опасным было второе перехват.

"Первый перехват был признан безопасным и профессиональным. Второй перехват признан опасным и непрофессиональным из-за того, что Су-35 проводил скоростной, мощный маневр с отрывом от Р-8А в 25 футов, что подвергло американский самолет влиянию турбулентности и реактивного выхлопа",-говорится в заявлении 6-го флота США.

"В ответ Г-8А, который работал на постоянной высоте и скорости полета, снизился, чтобы создать разделение и обеспечить безопасность обоих самолетов. Ненужные действия российского пилота Су - 35 были несовместимы с хорошим летным мастерством и международными правилами полетов, что серьезно угрожало безопасности полетов обоих самолетов", – заявили американские военные.

Это уже второй опасный перехват американского самолета российским на этой неделе. В среду российский Су-35 также приблизился к американскому разведывательному самолету на расстояние 25 футов.

Тогда 6-й флот США назвал маневр российского пилота безответственным.