Німеччина замінить флот винищувачів Tornado літаками Eurofighter і  F-18 – ЗМІ

Німецька пропозиція про закупівлі для заміни застарілого парку винищувачів Tornado передбачає закупівлю до 93 винищувачів Eurofighters і до 45 винищувачів F-18 у Boeing.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в міністерстві оборони Німеччини, передає "Європейська правда".

Урядову пропозицію узгодили з партнерами партії канцлерки Ангели Меркель по коаліції Соціал-демократичною партією.

Парламент, ймовірно, розгляне цю пропозицію тільки в 2021 або 2022 році, додало джерело.

Винищувачі Eurofighter виробляються Airbus, британською BAE Systems та італійською Leonardo SpA.

Плани щодо заміни Tornado обговорюються у Німеччині декілька років.

Водночас дискусії точаться навколо того, які саме літаки і в якої компанії необхідно придбати. Соціал-демократи виступали проти купівлі літаків у американського концерну Boeing. Їхня позиція полягає в тому, що контракт необхідно укласти не лише з Boeing, але й з європейським концерном Airbus.