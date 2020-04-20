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Німеччина замінить флот винищувачів Tornado літаками Eurofighter і  F-18 – ЗМІ

Понеділок, 20 квітня 2020, 12:54

Німецька пропозиція про закупівлі для заміни застарілого парку винищувачів Tornado передбачає закупівлю до 93 винищувачів Eurofighters і до 45 винищувачів F-18 у Boeing.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в міністерстві оборони Німеччини, передає "Європейська правда".

Урядову пропозицію узгодили з партнерами партії канцлерки Ангели Меркель по коаліції Соціал-демократичною партією.

Парламент, ймовірно, розгляне цю пропозицію тільки в 2021 або 2022 році, додало джерело.

Винищувачі Eurofighter виробляються Airbus, британською BAE Systems та італійською Leonardo SpA.

Плани щодо заміни Tornado обговорюються у Німеччині декілька років.

Водночас дискусії точаться навколо того, які саме літаки і в якої компанії  необхідно придбати. Соціал-демократи виступали проти купівлі літаків у американського концерну Boeing. Їхня позиція полягає в тому, що контракт необхідно укласти не лише з Boeing, але й з європейським концерном Airbus.

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Німеччина
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