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Германия заменит флот истребителей Tornado самолетами Eurofighter и F-18 – СМИ

Понедельник, 20 апреля 2020, 12:54

Германское предложение о закупке для замены устаревшего парка истребителей Tornado предусматривает закупку до 93 истребителей Eurofighters и до 45 истребителей F-18 в Boeing.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве обороны Германии, передает "Европейская правда".

Правительственное предложение согласовали с партнерами партии канцлера Ангелы Меркель по коалиции Социал-демократической партией.

Парламент, вероятно, рассмотрит это предложение только в 2021 или 2022 году, добавил источник.

Истребители Eurofighter производятся Airbus, британской BAE Systems и итальянском Leonardo SpA.

Планы по замене Tornado обсуждаются в Германии несколько лет.

В то же время дискуссии ведутся вокруг того, какие именно самолеты и в какой компании необходимо купить. Социал-демократы выступали против покупки самолетов у американского концерна Boeing. Их позиция заключается в том, что контракт необходимо заключить не только с Boeing, но и с европейским концерном Airbus.

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