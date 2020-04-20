Германия заменит флот истребителей Tornado самолетами Eurofighter и F-18 – СМИ

Германское предложение о закупке для замены устаревшего парка истребителей Tornado предусматривает закупку до 93 истребителей Eurofighters и до 45 истребителей F-18 в Boeing.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве обороны Германии, передает "Европейская правда".

Правительственное предложение согласовали с партнерами партии канцлера Ангелы Меркель по коалиции Социал-демократической партией.

Парламент, вероятно, рассмотрит это предложение только в 2021 или 2022 году, добавил источник.

Истребители Eurofighter производятся Airbus, британской BAE Systems и итальянском Leonardo SpA.

Планы по замене Tornado обсуждаются в Германии несколько лет.

В то же время дискуссии ведутся вокруг того, какие именно самолеты и в какой компании необходимо купить. Социал-демократы выступали против покупки самолетов у американского концерна Boeing. Их позиция заключается в том, что контракт необходимо заключить не только с Boeing, но и с европейским концерном Airbus.