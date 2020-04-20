"Віртуальну зустріч" Шмигаля з Меркель відклали
Понеділок, 20 квітня 2020, 15:52
Переговори у відеорежимі між канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем відкладено.
Про це повідомив речник уряду Німеччині Штеффен Зайберт, передає "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.
"Відеоконференція, запланована на сьогодні з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, перенесена на більш пізню дату з міркувань планування", - сказав Зайберт.
Про нові строки перших перемовин голів урядів буде поінформовано додатково.
Як повідомлялося, перший віртуальний візит українського прем’єра в Берлін був запланований на понеділок, 20 квітня, переговори з Меркель мали відбутися в 16.00 за київським часом.
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