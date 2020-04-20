Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Коронавірус в Італії: число нових випадків зменшилось, рівень смертності стабільний

У Британії знизилась кількість нових випадків і померлих від коронавірусу

Саміт Східного партнерства перенесуть на другу половину 2020 року - ЗМІ

Кількість заражень коронавірусом в Іспанії перевищила 200 тисяч






"Віртуальну зустріч" Шмигаля з Меркель відклали

Понеділок, 20 квітня 2020, 15:52

Переговори у відеорежимі між канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем відкладено.

Про це повідомив речник уряду Німеччині Штеффен Зайберт, передає "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Відеоконференція, запланована на сьогодні з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, перенесена на більш пізню дату з міркувань планування", - сказав Зайберт.

Про нові строки перших перемовин голів урядів буде поінформовано додатково.

Як повідомлялося, перший віртуальний візит українського прем’єра в Берлін був запланований на понеділок, 20 квітня, переговори з Меркель мали відбутися в 16.00 за київським часом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua