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"Виртуальную встречу" Шмыгаля с Меркель отложили

Понедельник, 20 апреля 2020, 15:52

Переговоры в видеорежиме между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем отложено.

Об этом сообщил спикер правительства Германии Штеффен Зайберт, передает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Видеоконференция, запланированная на сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, перенесена на более позднюю дату из соображений планирования", - сказал Зайберт.

О новых сроках первых переговоров глав правительств будет проинформировано дополнительно.

Как сообщалось, первый виртуальный визит украинского премьера в Берлин был запланирован на понедельник, 20 апреля, переговоры с Меркель должны были состояться в 16.00 по киевскому времени.

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