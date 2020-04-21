Новим главою ЄСПЛ став суддя з Ісландії

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) обрав новим главою суддю з Ісландії Роберта Спано.

Як повідомили "Європейській правді" у пресслужбі суду, Спано вступить на посаду 18 травня цього року.

На посаді Спано змінить свого грецького колегу Ліноса-Александра Сіціліаноса.

Роберт Спано

Спано, 47-річний суддя, закінчив юридичний факультет Ісландського університету в 1997 році, пізніше він працював там професором і деканом. Магістр в галузі європейського та порівняльного права Оксфордського університету.

З 2009 по 2013 роки Спано був парламентським омбудсменом Ісландії.

У листопаді 2013 року призначений суддею ЄСПЛ, у 2017 році - головою його секції. З 2019 року був віцепрезидентом суду.