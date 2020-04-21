Новим главою ЄСПЛ став суддя з Ісландії
Вівторок, 21 квітня 2020, 07:58
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) обрав новим главою суддю з Ісландії Роберта Спано.
Як повідомили "Європейській правді" у пресслужбі суду, Спано вступить на посаду 18 травня цього року.
На посаді Спано змінить свого грецького колегу Ліноса-Александра Сіціліаноса.
Спано, 47-річний суддя, закінчив юридичний факультет Ісландського університету в 1997 році, пізніше він працював там професором і деканом. Магістр в галузі європейського та порівняльного права Оксфордського університету.
З 2009 по 2013 роки Спано був парламентським омбудсменом Ісландії.
У листопаді 2013 року призначений суддею ЄСПЛ, у 2017 році - головою його секції. З 2019 року був віцепрезидентом суду.
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