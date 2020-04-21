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Новым главой ЕСПЧ стал судья из Исландии

Вторник, 21 апреля 2020, 07:58

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) избрал новым главой судью из Исландии Роберта Спано.

Как сообщили "Европейской правде" в пресс-службе суда, Спано вступит в должность 18 мая этого года.

В должности Спано заменит своего греческого коллегу Линоса-Александра Сицилианоса.

 

Спано, 47-летний судья, закончил юридический факультет Исландского университета в 1997 году, позже он работал там профессором и деканом. Магистр в области европейского и сравнительного права Оксфордского университета.

С 2009 по 2013 годы Спано был парламентским омбудсменом Исландии.

В ноября 2013 года назначен судьей ЕСПЧ, в 2017 году - председателем его секции. С 2019 года был вице-президентом суда.

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