Новым главой ЕСПЧ стал судья из Исландии
Вторник, 21 апреля 2020, 07:58
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) избрал новым главой судью из Исландии Роберта Спано.
Как сообщили "Европейской правде" в пресс-службе суда, Спано вступит в должность 18 мая этого года.
В должности Спано заменит своего греческого коллегу Линоса-Александра Сицилианоса.
Спано, 47-летний судья, закончил юридический факультет Исландского университета в 1997 году, позже он работал там профессором и деканом. Магистр в области европейского и сравнительного права Оксфордского университета.
С 2009 по 2013 годы Спано был парламентским омбудсменом Исландии.
В ноября 2013 года назначен судьей ЕСПЧ, в 2017 году - председателем его секции. С 2019 года был вице-президентом суда.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua