Трамп планує тимчасово зупинити імміграцію до США через коронавірус

Президент США Дональд Трамп заявив про намір підписати указ про припинення імміграції до країни у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у своєму офіційному Twitter-акаунті 21 квітня.

"На тлі нападу з боку невидимого ворога, а також з метою необхідності захисту робочих місць наших чудових американських громадян, я підпишу виконавчий наказ про тимчасове припинення імміграції до США", - заявив президент США.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!