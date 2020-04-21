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Трамп планирует временно остановить иммиграцию в США из-за коронавируса

Вторник, 21 апреля 2020, 09:20

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ о прекращении иммиграции в страну в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в своем официальном Twitter-аккаунте 21 апреля.

"На фоне нападения со стороны невидимого врага, а также с целью необходимости защиты рабочих мест наших замечательных американских граждан, я подпишу исполнительный приказ о временном прекращении иммиграции в США", - заявил президент США. 

По словам нескольких лиц, знакомых с планом Трампа, официальный приказ о временном запрете на выдачу новых грин-карт и рабочих виз может появиться уже в ближайшие дни, сообщает The New York Times.

При таком распоряжении администрация Трампа больше не будет одобрять заявления от иностранцев на проживание и работу в США в течение неопределенного периода.

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Работникам, которые годами получали визы для выполнения специализированных работ в Соединенных Штатах, также будет отказано в разрешении на въезд, хотя некоторые работники в определенных отраслях, которые считаются критическими, могут быть освобождены от запрета.

Количество виз, выданных иностранцам, желающим иммигрировать в Соединенные Штаты, сократилось примерно на 25% - до 462 422 в 2019 году по сравнению с 617 752 в 2016 году.

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