Трамп планирует временно остановить иммиграцию в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ о прекращении иммиграции в страну в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в своем официальном Twitter-аккаунте 21 апреля.

"На фоне нападения со стороны невидимого врага, а также с целью необходимости защиты рабочих мест наших замечательных американских граждан, я подпишу исполнительный приказ о временном прекращении иммиграции в США", - заявил президент США.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!