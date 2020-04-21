Єврокомісія ще готує рекомендації щодо відновлення подорожей влітку

Європейська комісія перебуває у процесі підготовки рекомендацій щодо можливості відновлення подорожей у межах ЄС цього літа.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це у вівторок на брифінгу в Брюсселі заявив речник Європейської комісії Ерік Мамер.

"У дорожній карті щодо пом’якшення карантинних обмежень ми говорили, що у майбутньому виступимо з керівництвом щодо того, як відновити подорожі в межах ЄС. Наразі ми готуємо їх", - повідомив представник Єврокомісії.

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Він зазначив, що ЄС закликає країни-члени обговорювати між собою шлях пом’якшення подорожей у майбутньому.

"Ми шукаємо розумне рішення, щоб, зокрема, у майбутній літній сезон мати єдиний європейський підхід, раціональний для кожного. Звісно, беручи до уваги місцеві умови", - сказав Мамер.

Він нагадав, що ЄС офіційно визначив три критерії для зняття карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу. "Кожна країна-член повинна застосовувати ці критерії, вживаючи кроки для пом’якшення обмежень", - резюмував Мамер.