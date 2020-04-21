Еврокомиссия еще готовит рекомендации по возобновлению путешествий летом

Европейская комиссия находится в процессе подготовки рекомендаций о возможности возобновления путешествий в пределах ЕС этим летом.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во вторник на брифинге в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

"В дорожной карте по смягчению карантина мы говорили, что в будущем выступим с руководством о том, как восстановить путешествия в пределах ЕС. Сейчас мы готовим их", - сообщил представитель Еврокомиссии.

Читайте также Глава Еврокомиссии не советует европейцам планировать летний отпуск

Он отметил, что ЕС призывает страны-члены обсуждать между собой путь смягчения путешествий в будущем.

"Мы ищем разумное решение, чтобы, в частности, в предстоящий летний сезон иметь единый европейский подход, рациональный для каждого. Конечно, учитывая местные условия", - сказал Мамер.

Он напомнил, что ЕС официально определил три критерия для снятия карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. "Каждая страна-член должна применять эти критерии, делая шаги для смягчения ограничений", - резюмировал Мамер.