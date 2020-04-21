Боррель раскритиковал реагирование США на эпидемию коронавируса

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал реагирование США на пандемию, отметив, что это создало угрозу для жизни людей.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euobserver, об этом он сказал во время видеоконференции с европарламентариями в Брюсселе в понедельник, 20 апреля.

"Американские лидеры оказались слабыми. Они были совершенно не готовы реагировать на проблему, и сейчас видят последствия... Обвинять Китай - это не выход", - цитирует издание слова Борреля.

"Личные атаки" Трампа на руководство Всемирной организации здравоохранения также были неправильным шагом, добавил он.

"Это не тот способ, которым нужно реагировать на возможные проблемы в крупных международных организациях, и сейчас не время делать это", - подчеркнул Боррель.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США приостановят финансирование Всемирной организации здравоохранения, поскольку она "не выполнила свою главную обязанность" во время пандемии. По его словам, ВОЗ должна была отправить в КНР независимых экспертов для объективной оценки ситуации и слишком поздно решила закрывать пассажирские перевозки из Китая.

Сразу после заявления Трампа Боррель выразил разочарование по этому поводу, поскольку во время пандемии "эти усилия нужны как никогда".

Высокий представитель ЕС также отметил, что сейчас Китай и Россия усилили пропагандистские кампании, борясь за влияние на мировой арене.

"Мы включены в битву нарративов о том, какая политическая система лучше... это будет определять геополитический ландшафт после кризиса", - отметил Боррель. По его словам, Европе в это время "не удается рассказывать свою историю".

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