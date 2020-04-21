У Сараєво група зачинених на обсервацію громадян оголосила голодування

У Боснії група зачинених на обсервацію громадян оголосили голодування, протестуючи проти поводження з ними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У Сараєво, столиці Боснії і Герцеґовини, група громадян, зачинених на обсервацію у студентському гуртожитку після повернення з-за кордону, у понеділок оголосили голодування, протестуючи проти умов утримання.

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Загалом на обсервації у гуртожитку перебувають близько 80 осіб, з них у протесті беруть участь 50.

Протестувальники вимагають перевірити їх на коронавірус та відпустити, якщо результат виявиться негативним.

Протестуючі кажуть, що багатьох із них не тестували на коронавірус, а ті, кого тестували, не знають про свій результат. Також деякі з них стверджують, що не отримують медикаментів, необхідних для лікування інших хвороб.

"Я розпочала голодування, попри те, що зараз годую грудьми мою дитину і маю ще одну. Ми цілодобово зачинені у кімнаті і я не можу пояснити дитині, що відбувається. Я вже виснажена і починаю втрачати терпіння", - розповіла у коментарі одна з протестуючих, яка повернулася зі Швеції і має негативний тест на коронавірус.

Повідомляється, що у ситуацію довелося втрутитися поліції та пожежникам, після того, як одна із протестуючих почала погрожувати підпалити себе та викинутися з вікна. У поліції зазначають, що після розмови з лікарем жінка облишила свій намір.

За діючими правилами надзвичайної ситуації, громадян, які прибувають з інших країн, поміщають в обсервацію на 28 днів.