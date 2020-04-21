В Сараеве группа закрытых на обсервацию граждан объявила голодовку

В Боснии группа закрытых на обсервацию граждан объявила голодовку, протестуя против обращения с ними.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Сараеве, столице Боснии и Герцеговины, группа граждан, закрытых на обсервацию в студенческом общежитии после возвращения из-за границы, в понедельник объявила голодовку, протестуя против условий содержания.

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Всего на обсервации в общежитии находятся около 80 человек, из них в протесте участвуют 50.

Протестующие требуют проверить их на коронавирус и отпустить, если результат окажется отрицательным.

Протестующие говорят, что многих из них не тестировали на коронавирус, а те, кого тестировали, не знают о своем результате. Также некоторые из них утверждают, что не получают медикаментов, необходимых для лечения других болезней.

"Я начала голодовку, несмотря на то, что сейчас кормлю грудью моего ребенка и есть еще один. Мы круглосуточно закрыты в комнате, и я не могу объяснить ребенку, что происходит. Я уже истощена и начинаю терять терпение", - рассказала в комментарии одна из протестующих, которая вернулась из Швеции и имеет отрицательный тест на коронавирус.

Сообщается, что в ситуацию пришлось вмешаться полиции и пожарным, после того, как одна из протестующих начала угрожать поджечь себя и выброситься из окна. В полиции отмечают, что после разговора с врачом женщина отказалась от своего намерения.

По действующим правилам чрезвычайной ситуации, граждан, прибывающих из других стран, помещают в обсервацию на 28 дней.