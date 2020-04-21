У Нідерландах експертна група при уряді радить відкривати школи після 3 травня

Група реагування на спалах коронавірусу – основний дорадчий орган при уряді Нідерландів – вважає, що країна може почати відкривати школи після 3 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Як зазначають у рекомендаціях, початкову школу та заклади з догляду за дітьми у позаурочний час варто почати поступово відкривати після 3 травня, можливо, з навчанням неповними класами у декілька змін. При цьому, можна орієнтуватися на розвиток ситуації у країнах Скандинавії, які вже відновили навчання у школах.

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Дитсадки після 3 травня можна відкривати без додаткових обмежень.

Якщо за місяць після відкриття початкової школи не станеться значного зростання кількості нових випадків, можливо поступово відновлювати навчання у середній школі, але з дотриманням безпечної дистанції.

Також, на думку експертів, після 3 травня дітям віком до 12 років можна відновити спортивні тренування, у тому числі заняття командними видами спорту. Для дітей віком 12-18 років – за умов дотримання дистанції 1,5 метри.

Водночас, обмеження на відвідини будинків для літніх людей радять не послаблювати.

Також експерти радять продовжити чинну заборону на проведення масових заходів до кінця літа.

Сьогодні увечері уряд Нідерландів має оголосити план дій щодо послаблення карантинних обмежень.

Нагадаємо, раніше Данія першою у Європі відкрила дитсадки і початкові школи після карантину - заклади відновили роботу з 20 квітня. Вчора обмеження послабила Норвегія, відновивши роботу дитсадків.

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