Франція послаблює обмеження в роботі парламенту, введені через коронавірус

Франція з наступного тижня пом’якшить обмеження на кількість депутатів, які можуть одночасно знаходитися в залі засідань Національних зборів (нижня палата парламенту).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

З наступного тижня максимум 75 депутатів (з 577) зможуть засідати одночасно в Національних зборах, які з березня працюють в "обмеженому форматі " і за суворими санітарними правилами через епідемію коронавірусу.

Ключовими темами дебатів і голосування наступного тижня мають стати питання цифрового відстеження пацієнтів з коронавірусом і поступового послаблення карантину. Разом з міністрами в залу засідань допускатимуть до 100 осіб.

З 19 березня тільки 20 обранців (по три від кожної з восьми політичних груп) були допущені до участі в дебатах щодо надзвичайних заходів , представлених у відповідь на кризу.

Однак парламентарі опротестували цю ситуацію, яка була визнана занадто обмежувальною.

У Сенаті, який також працює в обмеженому форматі, на цьому тижні можуть засідати близько 60 сенаторів (з 348), зокрема у вівторок вони мають розглянути поправки до бюджету, представлені у відповідь на економічну кризу і кризу охорони здоров'я .

Як повідомлялося, Палата громад парламенту Великої Британії відновила роботу в понеділок з новими обмеженнями через епідемію коронавірусу.