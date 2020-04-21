Франция ослабляет ограничения в работе парламента, введенные из-за коронавируса

Франция со следующей недели смягчит ограничения на количество депутатов, которые могут одновременно находиться в зале заседаний Национального собрания (нижняя палата парламента).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Со следующей недели максимум 75 депутатов (из 577) смогут заседать одновременно в Национальном собрании, которое с марта работает в "ограниченном формате " и по строгим санитарным правилам из-за эпидемии коронавируса.

Ключевыми темами дебатов и голосования на следующей неделе должны стать вопросы цифрового отслеживания пациентов с коронавирусом и постепенного ослабления карантина. Вместе с министрами в зал заседаний допустят до 100 человек.

С 19 марта только 20 избранников (по три от каждой из восьми политических групп) были допущены к участию в дебатах по чрезвычайным мерам , представленных в ответ на кризис.

Однако парламентарии опротестовали эту ситуацию, которая была признана слишком ограничительной.

В Сенате, который также работает в ограниченном формате, на этой неделе могут заседать около 60 сенаторов (из 348), в частности, во вторник они должны рассмотреть поправки в бюджет, представленные в ответ на экономический кризис и кризис здравоохранения .