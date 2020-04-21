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"Як тільки ситуація дозволить": глава дипломатії ЄС підтвердив намір відвідати Україну

Вівторок, 21 квітня 2020, 17:00

 Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель має намір відвідати Україну, як тільки ситуація з епідемією коронавірусу дозволить закордонні подорожі.

Про це він сказав у телефонній розмові з главою МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського зовнішньополітичного відомства.

"У відповідь на запрошення Дмитра Кулеби Жозеп Боррель підтвердив готовність відвідати Україну з візитом, щойно ситуація дозволить відновити закордонні подорожі, та підкреслив, що це буде його перший закордонний візит" - йдеться у повідомленні.

Боррель мав приїхати до України у середині березня і планував відвідати Донбас, але через пандемію відклав візит.

Очільник дипломатії ЄС запевнив Дмитра Кулебу, що санкційна політика Євросоюзу щодо Росії залишається незмінною.

"Він зауважив, що санкції проти Росії мають зберігатися до повного виконання нею Мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності та суверенітету України" - повідомили в МЗС.

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Кулеба Боррель
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