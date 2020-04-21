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"Как только ситуация позволит": глава дипломатии ЕС подтвердил намерение посетить Украину

Вторник, 21 апреля 2020, 17:00

 Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Украину, как только ситуация с эпидемией коронавируса позволит заграничные путешествия.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебою, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского внешнеполитического ведомства.

"В ответ на приглашение Дмитрия Кулебы Жозеп Боррель подтвердил готовность посетить Украину с визитом, как только ситуация позволит восстановить заграничные путешествия, и подчеркнул, что это будет его первый зарубежный визит", - говорится в сообщении.

Боррель должен был приехать в Украину в середине марта и планировал посетить Донбасс, но из-за пандемии отложил визит.

Глава дипломатии ЕС заверил Дмитрия Кулебу, что санкционная политика Евросоюза в отношении России остается неизменной.

"Он отметил, что санкции против России должны сохраняться до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - сообщили в МИД.

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Кулеба Боррель
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