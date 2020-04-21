Міністр Кулеба відповів у Foreign Affairs на скандальну статтю про "щастя" в Криму

Глава МЗС України Дмитро Кулеба стверджує, що опитувати кримчан про їхнє щастя в умовах окупації – цинічно.

Таким чином він відповів на статтю "В Росію з любов’ю" в журналі Foreign Affairs, повідомляє "Європейська правда".

Автори статті стверджують, що виміряли суспільні настрої кримчан і з'ясували, що більшість населення відчуває себе щасливим від життя в умовах російської окупації.

"Є кілька фундаментальних проблем з вимірюванням громадської думки під час незаконної окупації" - зазначає глава МЗС.

За його словами, у Криму немає вільного середовища, в якому можна було б висловлювати політичні погляди, особливо якщо ці погляди суперечать лінії Кремля, а кримчани вже більше шести років перебувають під сильним тиском російської телевізійної пропаганди, не маючи легкого доступу до альтернативних джерел.

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"Підкреслювати уявне щастя одних, коли інших в Криму викрадають, садять у в'язницю або вбивають, навряд чи здається етичним. У Північній Кореї є люди, які щиро повідомили б про своє щастя, якби їх запитали. Але чи описують їхні почуття реальність порушень прав людини в їхній країні?" - запитує Дмитро Кулеба.

"Опитувати кримчан про їхнє щастя - цинічно. Багато "нещасних" кримчан будуть або побоюватися брати участь в такому опитуванні, або фізично не зможуть цього зробити, будучи ув'язненими або вбитими" - вважає він.

Міністр нагадав про те, як Росія витісняє "неправильних" кримчан з Криму, зокрема, в контексті недавнього закону, який забороняє неросіянам і іноземцям володіти землею на прикордонних територіях.

"Така дискримінація є лише останнім з грубих порушень Росією українського законодавства та міжнародного гуманітарного права за останні шість років. Судячи з усього, окупований Крим перетворився на чорну діру для прав людини" - зазначає Кулеба.

Міністр збентежений тим, що автори статті називають путінський "референдум" в Криму далеким від ідеалу, а потім приходять до висновку, що більшість кримчан "безперечно вітали приєднання до Росії".

"Я рекомендую поставитися з сумнівом до будь-яких спроб дати свіжий погляд на те, що сталося в Криму в 2014 році. Якщо допустити такого роду ревізіонізм, то Україна втратить шанс відновити свою територіальну цілісність, а міжнародне співтовариство в цілому втратить шанс домогтися справедливості і поваги міжнародного права і прав людини" - вважає Кулеба.