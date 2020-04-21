Министр Кулеба ответил в Foreign Affairs на скандальную статью о "счастье" в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что опрашивать крымчан об их счастье в условиях оккупации – цинично.

Таким образом он ответил на статью "В Россию с любовью" в журнале Foreign Affairs, сообщает "Европейская правда".

Авторы статьи утверждают, что измерили общественные настроения крымчан и выяснили, что большинство населения чувствует себя счастливым от жизни в условиях российской оккупации.

"Есть несколько фундаментальных проблем с измерением общественного мнения во время незаконной оккупации", - отмечает глава МИД.

По его словам, в Крыму нет свободной среды, в котором можно было бы выражать политические взгляды, особенно если эти взгляды противоречат линии Кремля, а крымчане уже больше шести лет находятся под сильным давлением российской телевизионной пропаганды, не имея легкого доступа к альтернативным источникам.

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"Подчеркивать мнимое счастье одних, когда других в Крыму похищают, сажают в тюрьму или убивают, вряд ли кажется этическим. В Северной Корее есть люди, которые искренне сообщили бы о своем счастье, если бы их спросили. Но описывают их чувства реальность нарушений прав человека в их стране?" - спрашивает Дмитрий Кулеба.

"Опрашивать крымчан об их счастье - цинично. Много "несчастных" крымчан будут опасаться участвовать в таком опросе, или физически не смогут этого сделать, будучи заключенными или убитыми", - считает он.

Министр напомнил о том, как Россия вытесняет "неправильных" крымчан из Крыма, в частности, в контексте недавнего закона, который запрещает нерусским и иностранцам владеть землей на приграничных территориях.

"Такая дискриминация является лишь последним из грубых нарушений Россией украинского законодательства и международного гуманитарного права за последние шесть лет. Судя по всему, оккупированный Крым превратился в черную дыру для прав человека", - отмечает Кулеба.

Министр смущен тем, что авторы статьи называют путинский "референдум" в Крыму далеким от идеала, а потом приходят к выводу, что большинство крымчан "бесспорно приветствовали присоединение к России".

"Я рекомендую отнестись с сомнением к любым попыткам дать свежий взгляд на то, что произошло в Крыму в 2014 году. Если допустить такого рода ревизионизм, то Украина потеряет шанс восстановить свою территориальную целостность, а международное сообщество в целом потеряет шанс добиться справедливости и уважения международного права и прав человека", - считает Кулеба.