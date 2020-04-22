У Литві невідомі розіслали фейкові листи про виведення військ НАТО
Міністерство оборони Литви у вівторок повідомило, що отримало неправдиву інформацію про виведення військ НАТО з країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Delfi.
Міністерство заявило, що у вівторок ввечері міністр оборони Раймундас Каробліс отримав фальшивий електронний лист від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, в якому йшлося про нібито прийняте рішення вивести з Литви війська НАТО.
"Це чергова спроба перетворити коронавірусну кризу в кризу безпеки. Такі неправдиві новини - це спроби викликати недовіру до партнерів по Альянсу і зашкодити єдності НАТО", - заявив Каробліс.
Аналогічне повідомлення, за попередніми даними, отримали литовські ЗМІ та офіційні установи, а також адресати в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
За даними Департаменту стратегічної комунікації Збройних сил Литви, послідовні спроби використати коронавірусну кризу для поширення дезінформації спостерігаються близько двох місяців. Зокрема, поширюються неправдиві новини про заражених коронавірусом військових США.
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