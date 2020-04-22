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У Литві невідомі розіслали фейкові листи про виведення військ НАТО

Середа, 22 квітня 2020, 13:26

Міністерство оборони Литви у вівторок повідомило, що отримало неправдиву інформацію про виведення військ НАТО з країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Delfi

Міністерство заявило, що у вівторок ввечері міністр оборони Раймундас Каробліс отримав фальшивий електронний лист від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, в якому йшлося про нібито прийняте рішення вивести з Литви війська НАТО.

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"Це чергова спроба перетворити коронавірусну кризу в кризу безпеки. Такі неправдиві новини - це спроби викликати недовіру до партнерів по Альянсу і зашкодити єдності НАТО", - заявив Каробліс.

Аналогічне повідомлення, за попередніми даними, отримали литовські ЗМІ та офіційні установи, а також адресати в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. 

За даними Департаменту стратегічної комунікації Збройних сил Литви, послідовні спроби використати коронавірусну кризу для поширення дезінформації спостерігаються близько двох місяців. Зокрема, поширюються неправдиві новини про заражених коронавірусом військових США.

Читайте детальніше: Вірус дезінформації: як Україні та ЄС протистояти "коронафейкам"

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