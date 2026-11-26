Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у четвер оголосив, що ще два винищувачі F-35 приземлилися на 32-й базі тактичної авіації в Ласку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це польський міністр написав у себе в Х.

Наразі Польща отримала вже 12 із 32 замовлених сучасних багатоцільових винищувачів.

"Щойно ще два літаки F-35 з нашими шаховими візерунками приземлилися на 32-й базі тактичної авіації. Ми послідовно посилюємо боєздатність Збройних сил Польщі, забезпечуємо оперативну сумісність та безпеку нашої країни", – зазначив Косіняк-Камиш.

❗Przed chwilą kolejne dwa samoloty F-35 z naszymi szachownicami wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego! Konsekwentnie wzmacniamy zdolności Wojska Polskiego, budujemy interoperacyjność i bezpieczeństwo naszego kraju. Na początku tygodnia w Zamiejscowym Ośrodku Szkolenia Służby Inżynieryjno-Lotniczej (SIL) 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego ruszyły pierwsze w Polsce specjalistyczne kursy dla personelu technicznego samolotów F-35. W utrzymaniu bezpieczeństwa ważny jest nowoczesny sprzęt, ale fundamentem są ludzie i krajowe zdolności do samodzielnej obsługi i utrzymania tych maszyn. – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 26, 2026

Глава Міністерства оборони додав, що "на початку тижня у Виїзному навчальному центрі інженерно-авіаційної служби (SIL) 32-ї бази тактичної авіації розпочалися перші в Польщі спеціалізовані курси для технічного персоналу літаків F-35".

"Для забезпечення безпеки важливе сучасне обладнання, але основою є люди та національні можливості щодо самостійного обслуговування та підтримки цих літаків", – підкреслив він.

До кінця року Польща очікує на прибуття 14 літаків, а ще 12 мають прибути до кінця 2027 року.

Перші три F-35 – багатоцільові літаки п'ятого покоління виробництва американської компанії Lockheed Martin – прибули на 32-гу тактичну авіабазу в Ласку у другій половині травня.

А у березні польська компанія Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 підписала контракт з американським виробником Lockheed Martin щодо обслуговування ударних вертольотів AH-64 Apache у Польщі.