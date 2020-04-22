Число подтвержденных заражений коронавирусом в Польше превысило 10 тысяч.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, такие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

За последние 24 часа от COVID-19 в Польше умерли еще трое больных, увеличив общее количество погибших до 404.

Число подтвержденных заражений коронавирусом в стране достигло 10 034. За сутки обнаружили 178 новых случаев.

Больше всего случаев - 2059 - зарегистрировано в Мазовецком воеводстве. Следующие по количеству больных - Силезское воеводство (1580 случаев), Нижнесилезское воеводство (1136 случаев) и Великопольское воеводство (1097 случаев).

С начала эпидемии выздоровели 1513 больных.

Напомним, 20 апреля Польша осуществила первый этап отказа от некоторых ограничений и запретов, открыв доступ в леса и парки, увеличив количество посетителей в магазинах и религиозных местах.

Сегодня представитель правительства Петр Мюллер рассказал, что второй этап отмены ограничений может начаться в первой половине мая. В частности, могут быть открыты гостиницы и другие места для ночлега, строительные магазины в выходные дни и некоторые учреждения культуры.