У Нідерландах кількість померлих від коронавірусу перевищила 4 тисячі осіб

У Нідерландах число зареєстрованих смертей від коронавірусу збільшилося на 138, загальна кількість померлих становить 4054.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Днем раніше повідомлялося про 165 смертей. Не всі пацієнти померли протягом останніх 24 годин, існує затримка між днем ​​смерті і днем, коли повідомляється про смерть. Існує також затримка надходження даних.

Загальна кількість померлих насправді вища, тому що включаються тільки перевірені пацієнти, які вмирають від наслідків інфекції.

За добу до лікарень поступили 124 нових пацієнтів з коронавірусом. Це більше випадків госпіталізації, ніж повідомлялося вчора: їх було 118. Загальна кількість пацієнтів які були або залишаються госпіталізовані, зараз становить 10 021.

Кількість нових зареєстрованих інфекцій становить 708. Всього з початку епідемії підтверджено 34 842 випадки інфекції.

Нагадаємо, уряд Нідерландів оголосив про відкриття початкових шкіл і центрів по догляду за дітьми з 11 травня.

Данія першою у Європі відкрила дитсадки і початкові школи після карантину. Також обмеження послабила Норвегія, відновивши роботу дитсадків.

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