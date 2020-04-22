В Нидерландах количество умерших от коронавируса превысило 4000 человек

В Нидерландах число зарегистрированных смертей от коронавируса увеличилось на 138, общее количество умерших составляет 4054.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Днем ранее сообщалось о 165 смертях. Не все пациенты умерли за последние 24 часа, существует задержка между днем ​​смерти и днем, когда сообщается о смерти. Есть также задержка с поступлением данных.

Общее количество умерших на самом деле выше, потому что включаются только проверенные пациенты, которые умирают от последствий инфекции.

За сутки в больницы поступили 124 новых пациента с коронавирусом. Это больше случаев госпитализации, чем сообщалось вчера: их было 118. Общее количество пациентов, которые были или остаются госпитализированы, сейчас составляет 10 021.

Количество новых зарегистрированных инфекций составляет 708. Всего с начала эпидемии подтверждено 34 842 случая инфекции.

Напомним, правительство Нидерландов объявило об открытии начальных школ и центров по уходу за детьми с 11 мая.

Ранее Дания первой в Европе открыла детсады и начальные школы после карантина. Также ограничения ослабила Норвегия, возобновив работу детсадов.

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