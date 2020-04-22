Таллінн скасовує масові заходи до кінця липня через коронавірус

Таллінн, столиця Естонії, скасовує масові заходи до кінця липня у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Міська влада Таллінна скасовує усі масові заходи до кінця липня у зв’язку з епідемією коронавірусу. Згідно з рішенням, скасовуються або переносяться усі заходи, заплановані на травень, червень та липень, головним організатором яких є місто.

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Серед скасованих подій – День Талліна, який мали святкувати 15 травня. Водночас, традиційний диктант цього разу проведуть онлайн. Також скасовуються або переносяться низка міжнародних змагань.

Віце-мер міста Вадим Білобровцев зазначив, що міська влада не може приймати рішення за приватних підприємців, але розраховує, що вони відповідально поставляться до ситуації.

"Я переконаний, що якщо ми докладемо зусиль, будемо уникати прямих контактів і дотримуватися правил надзвичайного стану – восени у нас буде насичена культурна програма", - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, в уряді Естонії прогнозують, що обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу триватимуть ще тривалий час.

На сьогодні в країні налічується 1559 підтверджених випадків коронавірусу, померли 44 хворих, одужали – 184. Зараз в лікарнях перебувають 114 хворих, з них 7 – у відділеннях інтенсивної терапії.