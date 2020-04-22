Таллинн отменяет массовые мероприятия до конца июля из-за коронавируса

Таллинн, столица Эстонии, отменяет массовые мероприятия до конца июля в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Городские власти Таллина отменяет все массовые мероприятия до конца июля в связи с эпидемией коронавируса. Согласно решению, отменяются или переносятся все мероприятия, запланированные на май, июнь и июль, главным организатором которых является город.

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Среди отмененных событий - День Таллинна, который празднуют 15 мая. В то же время, традиционный диктант в этот раз проведут онлайн. Также отменяется или переносится ряд международных соревнований.

Вице-мэр города Вадим Белобровцев отметил, что городские власти не могут принимать решения за частных предпринимателей, но рассчитывают, что они ответственно отнесутся к ситуации.

"Я убежден, что если мы приложим усилия, будем избегать прямых контактов и соблюдать правила чрезвычайного положения, то осенью у нас будет насыщенная культурная программа", - отметил он.

Как сообщалось ранее, в правительстве Эстонии прогнозируют, что ограничения в связи с эпидемией коронавируса продлятся еще длительное время.

На сегодняшний день в стране насчитывается 1559 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 44 больных, выздоровели - 184. Сейчас в больницах находятся 114 больных, из них семь - в отделениях интенсивной терапии.