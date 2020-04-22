У Бельгії планують відкрити частину шкіл з 15 травня

Влада бельгійського регіону Фландрія заявила про поступове відкриття шкіл з 15 травня, учні ходитимуть на заняття кілька днів на тиждень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

План поступового відкриття передбачає, що учні 1-го і 2-го класів відвідуватимуть школу чотири дні на тиждень і два дні на тиждень - для учнів 6-го класу.

Учням середньої школи пропонується дозволити відвідування один раз на тиждень і два дні - на уроки, присвячені технічній або художній освіті.

План буде переглядатися кожного тижня з метою можливого продовження його на інші класи, а саме з 3-го по 5-й.

Рада національної безпеки Бельгії, який об'єднує експертів і представників регіональних урядів країни, в п'ятницю має прийняти рішення про загальну стратегію виходу з карантину. Експерти поки не рекомендують відкривати школи до 18 травня.

Нагадаємо, за минулу добу в Бельгії померли 266 людей з коронавірусною інфекцією - загальна кількість смертей досягла 6262.