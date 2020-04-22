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У Бельгії від коронавірусу померли понад 6 тисяч людей

Середа, 22 квітня 2020, 14:09

За минулу добу в Бельгії померли 266 людей з коронавірусною інфекцією - загальна кількість смертей досягла 6 262. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir, про це у середу оголосили представники Міністерства охорони здоров'я країни в Брюсселі.

46% випадків смерті зафіксовано в лікарнях, 54% - в будинках для літніх людей. Бельгія - на другому місці у світі за кількістю померлих від коронавірусу на 100 тисяч населення. 

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933 людини мали позитивний результат тесту на коронавірус за минулу добу. Це доводить загальну кількість випадків у Бельгії з початку пандемії до 41 889.

За добу госпіталізували 263 нових пацієнти, 432 людини виписані з лікарень. Загалом 4 765 осіб госпіталізовані з коронавірусом. Із них 1 020 - в палатах інтенсивної терапії.

З початку травня Бельгія почне поетапно виходити з режиму ізоляції, для цього влада розробляє план, який, за даними ЗМІ, буде включати наполегливу рекомендацію для населення про носіння захисних масок.

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