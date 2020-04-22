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В Бельгии планируют открыть часть школ с 15 мая

Среда, 22 апреля 2020, 17:16

Власти бельгийского региона Фландрия заявили о постепенном открытии школ с 15 мая, ученики будут ходить на занятия несколько дней в неделю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

План постепенного открытия предусматривает, что ученики 1-го и 2-го классов будут посещать школу четыре дня в неделю и два дня в неделю - учащиеся 6-го класса.

Ученикам средней школы предлагается разрешить ходить один раз в неделю и два дня на уроки, посвященные техническому или художественному образованию.

План будет пересматриваться каждую неделю с целью возможного продолжения его на другие классы, а именно с 3-го по 5-й.

Совет национальной безопасности Бельгии, который объединяет экспертов и представителей региональных правительств страны, в пятницу должен принять решение об общей стратегии выхода из карантина. Эксперты пока не рекомендуют открывать школы до 18 мая.

Напомним, за прошедшие сутки в Бельгии умерли 266 человек с коронавирусом - общее количество смертей достигло 6262.

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